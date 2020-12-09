Алкоголь может привести к смертельному исходу при вакцинации от Covid-19

Российский врач-нарколог Алексей Казанцев объяснил, как влияет алкоголь на организм человека, который прошел вакцинацию против коронавирусной инфекции.

Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на слова врача, употребление спиртных напитков может вызвать у человека анафилактический шок, а в некоторых случаях может привести к смертельному исходу.

Кроме этого, Алексей Казанцев отметил, что могут произойти разные последствия. От ухудшения состояния до «извращенной реакции».

Напомним, что массовая вакцинация в России начнется в декабре текущего года. В Москве мероприятие уже стартовало 5 декабря. Заявку на прививание отечественного препарата «Спутник V» в первые дни подали около 5 тыс. человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что поставки препарата «Спутник V» в регионы России для массовой вакцинации начнутся 10 декабря.