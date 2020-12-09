Алкоголь может привести к смертельному исходу при вакцинации от Covid-19

Алкоголь может привести к смертельному исходу при вакцинации от Covid-19
Алкоголь противопоказан при вакцинации от коронавируса. Фото: pixabay.com

Российский врач-нарколог Алексей Казанцев объяснил, как влияет алкоголь на организм человека, который прошел вакцинацию против коронавирусной инфекции.

Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на слова врача, употребление спиртных напитков может вызвать у человека анафилактический шок, а в некоторых случаях может привести к смертельному исходу.

Кроме этого, Алексей Казанцев отметил, что могут произойти разные последствия. От ухудшения состояния до «извращенной реакции».

Напомним, что массовая вакцинация в России начнется в декабре текущего года. В Москве мероприятие уже стартовало 5 декабря. Заявку на прививание отечественного препарата «Спутник V» в первые дни подали около 5 тыс. человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что поставки препарата «Спутник V» в регионы России для массовой вакцинации начнутся 10 декабря.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
борьба с инфекцией злоупотребление алкоголем массовая вакцинация спутник v


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России назвали простой способ снижения шансов заражения Covid-19
В Петербурге появился путеводитель по заповедным территориям
Алкоголь может привести к смертельному исходу при вакцинации от Covid-19
Водитель каршеринга угодил в ДТП на Малоохтинском проспекте
В США умерли шесть добровольцев вакцины Pfizer от коронавируса
Футболисты «Истанбула» отказались от возобновления игры с «ПСЖ»
В Петербурге фестиваль «Артдокфест» отменили за пару часов до начала
«Краснодар» завершил групповой этап ЛЧ ничейным матчем с «Челси»