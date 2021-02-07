Коронавирусом заболели еще 1 175 петербуржцев

В Петербурге выявили 1 175 новых инфицированных COVID-19. Город остается на втором месте среди регионов РФ по заболеваемости вирусом.

Об этом стало известно сегодня, 7 февраля. Как сообщили в оперштабе, на первом месте в указанном рейтинге оказалась Москва, где за сутки выявили 2 028 зараженных. На третьем месте — Московская область. Там коронавирус подхватили еще 923 пациента. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 207 случаев заражения.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

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