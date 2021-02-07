Задержан молодой мужчина, ограбивший среди ночи повариху на Школьной

Задержан молодой мужчина, ограбивший среди ночи повариху на Школьной
Полицейские задержали подозреваемого. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Приморском районе Петербурга задержали мужчину, ограбившего женщину-повара.

Преступный инцидент произошел в четверг, 4 февраля, у дома №5 по Школьной улице. В отдел полиции обратилась 33-летняя женщина, которая рассказала, что среди ночи неизвестный отобрал у нее сумку с личными вещами и документами. После злоумышленник скрылся.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, 6 числа полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний неработающий мужчина.

По факту грабежа возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что задержан мужчина, похитивший телефон у прохожего после драки на Пограничника Гарькавого.

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