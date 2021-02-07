Задержан мужчина, похитивший телефон у прохожего после драки на Пограничника Гарькавого

Задержан мужчина, похитивший телефон у прохожего после драки на Пограничника Гарькавого
Полицейские задержали злоумышленника. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Красносельском районе Петербурга задержали мужчину, похитившего телефон после драки.

В субботу, 6 февраля, в отдел полиции обратился 29-летний мужчина. Он рассказал, что накануне двое неизвестных похитили у него телефон после потасовки, которая разгорелась у дома №14 по улице Пограничника Гарькавого. После злоумышленники скрылись на автомобиле KIA Сeed

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, стоимость телефона мужчина оценил в 20 тыс. рублей. По факту кражи возбудили уголовное дело.

Полицейские задержали одного из подозреваемых в преступлении по «горячим следам». 44-летнего мужчину поймали у дома 4 по улице 2-Комсомольская. Ему назначена подписка о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что молодые парни украли полсотни железнодорожных деталей, чтобы сдать их на металлолом.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание кража


 

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