Молодые парни украли полсотни железнодорожных деталей, чтобы сдать их на металлолом

Петербургская транспортная полиция раскрыла серию краж железнодорожных деталей верхнего строения пути.

Как сообщили пресс-службе УТ МВД по Северо-Западному федеральному округу, двое безработных парней из Ленобласти решили обогатиться и решили украсть что-нибудь с территории железнодорожного перегона Фрезерная-Владимирская. Они смогли утащить 15 чугунных грузокомпенсаторов с ж/д опор, которые нужны для регулировки натяжения высоковольтных проводов железной дороги.

Злоумышленники перенесли детали к дороге, где их ждал арендованный каршеринг. Они довезли похищенное до пункта приема черного металла, где их и поймали полицейские.

Выяснено, что им 23 и 22 года. Старший в течение января неоднократно воровал детали, а младший ранее попадался полиции за грабеж. Всего им удалось украсть 51 деталь общим весом более полутора тонн. Похищенное оценили на 80 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Парням грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково задержали мужчину за серию краж ручной клади.