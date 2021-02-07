В Петербурге дятел показал фотографу язык

Большой пестрый дятел из Юнтоловского заказника попал в объектив петербургского фотографа Антона Кубышкина. Благодаря фотоувеличению выяснилось, как выглядит язык птицы.

По словам специалиста, он впервые увидел, насколько длинный язык у дятла. Оказалось, что орган птицы похож на острую иглу белого цвета.

«Он его высунул на удивительное расстояние», — написал фотограф в группе «Птицы СПб и России» в социальной сети «ВКонтакте».

Кубышкин также отметил, что после того, как снял дятла, долгое время рассматривал язык птицы под микроскопом, назвав его чудом природы.

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