В Петербурге дятел показал фотографу язык

В Петербурге дятел показал фотографу язык
Птица гордо восседала на дереве. Фото: скриншот "ВКонтакте"

Большой пестрый дятел из Юнтоловского заказника попал в объектив петербургского фотографа Антона Кубышкина. Благодаря фотоувеличению выяснилось, как выглядит язык птицы.

По словам специалиста, он впервые увидел, насколько длинный язык у дятла. Оказалось, что орган птицы похож на острую иглу белого цвета.

«Он его высунул на удивительное расстояние», — написал фотограф в группе «Птицы СПб и России» в социальной сети «ВКонтакте».

Кубышкин также отметил, что после того, как снял дятла, долгое время рассматривал язык птицы под микроскопом, назвав его чудом природы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Елагином острове заметили птиц-цыган.

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