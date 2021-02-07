Макаров еще раз вручит награды росгвардейцам Петербурга

Председатель ЗакСа Северной столицы Вячеслав Макаров намерен еще раз вручить награды сотрудникам Росгвардии. Бойцы получат поощрение за «успешное выполнение задач особой важности».
Как сообщает пресс-служба ЗакСа Санкт-Петербурга, церемония пройдет в понедельник, 8 февраля. Подобное награждение уже станет вторым за неделю от Вячеслава Макарова. Напомним, что ранее чиновник вручил благодарственные письма сотрудникам, которые охраняли Мариинский дворец во время незаконной акции 31 января.
В этот же раз политик поздравить уже других бойцов Росгвардии. Награды достанутся специалистам одного из режимных объектов. Макаров поощрит их за «добросовестное исполнение служебных обязанностей и воинского долга» и за «успешное выполнение задач особой сложности».
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Макаров на заседании ЗакСа сравнил приезд Навального с революцией 1917 года.