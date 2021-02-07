Макаров еще раз вручит награды росгвардейцам Петербурга

Макаров еще раз вручит награды росгвардейцам Петербурга
Вячеслав Макаров вручил Благодарственные письма. Фото: Законодательное собрание Петербурга

Председатель ЗакСа Северной столицы Вячеслав Макаров намерен еще раз вручить награды сотрудникам Росгвардии. Бойцы получат поощрение за «успешное выполнение задач особой важности».

Как сообщает пресс-служба ЗакСа Санкт-Петербурга, церемония пройдет в понедельник, 8 февраля. Подобное награждение уже станет вторым за неделю от Вячеслава Макарова. Напомним, что ранее чиновник вручил благодарственные письма сотрудникам, которые охраняли Мариинский дворец во время незаконной акции 31 января.

В этот же раз политик поздравить уже других бойцов Росгвардии. Награды достанутся специалистам одного из режимных объектов. Макаров поощрит их за «добросовестное исполнение служебных обязанностей и воинского долга» и за «успешное выполнение задач особой сложности».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Макаров на заседании ЗакСа сравнил приезд Навального с революцией 1917 года.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вячеслав макаров Депутаты ЗакСа новости СПб росгвардия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Российские ученые разрабатывают несколько препаратов от ВИЧ
Петербургский автопром может вернуться к показателям 2019 года
«Манчестер Сити» разгромил чемпиона Англии со счетом 4:1
Макаров еще раз вручит награды росгвардейцам Петербурга
В Польше появятся «комнаты плача» для беременных женщин
Мурашко: в России снизилась смертность от рака
Стали известны места фан-зон в Петербурге во время ЕВРО-2020
В Купчино может появиться новый храм с автостоянкой