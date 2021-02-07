«Манчестер Сити» разгромил чемпиона Англии со счетом 4:1

Поединок «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» завершился со счетом 4:1. Чемпионы Англии с разгромом уступили команде Пепа Гвардиолы.

Поединок состоялся вечером, 7 февраля. В составе «Манчестер Сити» отличились Илкай Гюндоган дважды на 49-й и 73-й минутах, Рахим Стерлинг на 76-й и Фил Фоден на 83-й. Что касается «Ливерпуля», то единственный гол команды забил Мохаммед Салах на 63-й минуте с пенальти.

Отметим, что Илкай Гюндоган также мог забить с пенальти на 37-й минуте, однако вратарь красных Алиссон потащил удар с близкой дистанции. При этом, это не помогло голкиперу провести матч достойно, – он совершил несколько грубых ошибок, которые в последствии привели к взятию ворот.

В итоге, «Манчестер Сити» закрепил свое лидерство в чемпионате Англии после 23-го тура. У команды 50 очков и еще одна игра в запасе. «Ливерпуль» Юргена Клоппа идет четвертым, – в активе команды 40 очков.

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