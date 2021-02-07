Головин за «Монако» оформил первый хет-трик в карьере

Головин за «Монако» оформил первый хет-трик в карьере
Александр Головин. Фото: официальный сайт РФС

Российский футболист Александр Головин, выступающий за «Монако» забил три мяча в чемпионате Франции. Голы позволили обыграть команду «Ним».

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Монако», а Александр Головин принял участие во всех четырех забитых мячах. Он отличился три раза и отдал голевую передачу. Отметим, что данный хет-трик стал первым в его карьере.

Сама игра была открытой и обе команды разошлись на голы. Так счет Александр Головин открыл в поединке уже на 3-й минуте, а затем увеличил преимущество на 12-й. Однако «Ним» уверенно отыгрывался каждый раз, но последнее слово осталось не за ними. В итоге, Головин еще раз забил уже со штрафного на 61-й минуте. В конце же встречи он помог Кевину Фолланду забить четвертый мяч, отдав голевую передачу.

Что касается «Нима», то в составе клуба отличились Люк До на 22-й минуте, Зинедин Ферхат на 31-й и Никлас Элиассон на 80-й.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что итальянские СМИ раскритиковали Кокорина после дебюта в серии А.

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