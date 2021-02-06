Итальянские СМИ раскритиковали Кокорина после дебюта в серии А

Итальянские СМИ раскритиковали Кокорина после дебюта в серии А
Александр Кокорин перешел в итальянский клуб. Фото: @acffiorentina

Журналисты считают, что футболист проявил себя не очень хорошо.

Журналисты издания Firenzepost прокомментировали дебютный матч российского форварда Александра Кокорина за «Фиорентину», который состоялся 5 февраля. Об этом пишет РИА Новости.

Эксперты сошлись во мнении, что футболист проявил себя плохо. Они назвали Кокорина «деревянным», а также заявили, что Кокорин явно был не готов выходить на поле.

Напоминаем, что встреча «Фиорентины» и «Интеры» завершилась со счетом 0:2. Кокорин появился на 73-й минуте и играл около 20 минут. Клуб на данный момент занимает 12 место в серии А.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кокорин обратился к болельщикам «Фиорентины» после прилета во Флоренцию.

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