Команда Загитовой выиграла Кубок Первого канала

Команда фигуристки Алины Загитовой стала первой в командном турнире на Кубке Первого канала. Победили обошли сборную фигуристки Евгении Медведевой.

В воскресенье, 7 февраля, в Москве состоялась произвольная программа в рамках Кубка Первого канала. Спортсмены обеих сборных были близки к победе, однако по голосам подопечные Алины Загитовой опередили конкурентов.

Таким образом, победители забрали 2634,95 голосов, а проигравшие – 2606,21. Решающие баллы для чемпионства Загитовой принесли одиночницы.

Напомним, что турнир проходил в московском дворце спорта «Мегаспорт». Призовой фонд турнира составил 10 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Манчестер Сити» разгромил чемпиона Англии со счетом 4:1.

В итоге, «Манчестер Сити» закрепил свое лидерство в чемпионате Англии после 23-го тура. У команды 50 очков и еще одна игра в запасе.