Россия возобновляет полеты до Греции и Сингапура

Россия возобновляет полеты до Греции и Сингапура
Греция продлила разрешение на въезд для россиян. Фото: pixabay

Россия продолжает восстанавливать прерванные авиасообщения из-за коронавируса. Теперь россияне смогут совершать полеты до Греции и Сингапура.

Как сообщает РИА Новости, рейсы возобновляются с понедельника, 8 февраля. Пассажиры смогут отправиться в Афины из Москвы двумя рейсами, которые будут летать 2 раза в неделю. Также становятся доступными полеты до Сингапура из столицы России. Полеты будут осуществляться 3 раза в неделю.

Напомним, что регулярное авиасообщение с другими странами Россия прекратила еще 27 марта 2020 года из-за распространения коронавирусной инфекции. Однако с августа полеты в некоторые страны уже начали возобновляться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Россия возобновляет авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром с 27 января. Такое решение было принято по итогам обсуждения эпидемиологической обстановки в этих странах.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авиасообщение греция москва сингапур


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В ВОЗ опровергли слухи о том, что вакцинация может привести к бесплодию
Спасатели достали из воды двух человек на канале Грибоедова
Россия возобновляет полеты до Греции и Сингапура
Врач назвала симптомы, которые могут говорить о развитии онкологии
В Минздраве рассказали о развитии туберкулеза у переболевших Covid-19
Москвичей предупреждают о сильных морозах до -30 градусов
Актриса Мельникова из «Улицы разбитых фонарей» назвала свою зарплату в ...
На Ветеранов водитель избил пешехода после замечания о заезде на тротуар