Россия возобновляет полеты до Греции и Сингапура

Россия продолжает восстанавливать прерванные авиасообщения из-за коронавируса. Теперь россияне смогут совершать полеты до Греции и Сингапура.

Как сообщает РИА Новости, рейсы возобновляются с понедельника, 8 февраля. Пассажиры смогут отправиться в Афины из Москвы двумя рейсами, которые будут летать 2 раза в неделю. Также становятся доступными полеты до Сингапура из столицы России. Полеты будут осуществляться 3 раза в неделю.

Напомним, что регулярное авиасообщение с другими странами Россия прекратила еще 27 марта 2020 года из-за распространения коронавирусной инфекции. Однако с августа полеты в некоторые страны уже начали возобновляться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Россия возобновляет авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром с 27 января. Такое решение было принято по итогам обсуждения эпидемиологической обстановки в этих странах.