Коронавирусом в Петербурге заболел еще 1551 человек

Петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. Согласно последним данным, суточный прирост составил 1551 человек.

Об этом сегодня, 8 февраля, сообщает оперштаб по борьбе с распространением инфекции. Всего за время пандемии в городе на Неве ковид подхватили 346 366 человек. Стоит отметить, что выздоровели уже 249 376 переболевших пациентов, в том числе 1090 за последние сутки. Статистика смертности от коронавируса так же растет: всего от пневмонии и последствий инфекции умерло 10 122 больных, включая 41 летальный исход за минувшие сутки.

Лидером суточной заболеваемости среди регионов стала Москва, где заболели еще 1728 человек. На втором месте Северная столица. Тройку замыкает Подмосковье с 912 случаями. В Ленобласти в статистику вошли 205 новых случаев заражения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коронавирус при комнатной температуре живет три дня, заявили в Минздраве.