Двое посетителей ТРК на Заневском вынесли мимо кассы женские куртки

Двое посетителей ТРК на Заневском вынесли мимо кассы женские куртки
Неизвестные ограбили магазин женской одежды. Фото: pixabay

В Петербурге полицейские расследуют ограбление магазина женской одежды в торгово-развлекательном комплексе на Заневском проспекте.

Как сообщила пресс-служба главка МВД по городу и области, вечером 6 февраля в полицию обратился 45-летний директор магазина. Он заявил, что некоторое время назад двое неизвестных открыто похитили из магазина женскую верхнюю одежду и сбежали. Им удалось вынести женскую парку и два пальто на 60 тысяч рублей.

По данному факту полиция открыла уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ о грабеже. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают преступников.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дети бросили снежок в Вечный огонь в Петербурге и попали в полицию. Со школьниками и их родителями провели профилактическую беседу.

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