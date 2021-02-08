Двое посетителей ТРК на Заневском вынесли мимо кассы женские куртки

В Петербурге полицейские расследуют ограбление магазина женской одежды в торгово-развлекательном комплексе на Заневском проспекте.

Как сообщила пресс-служба главка МВД по городу и области, вечером 6 февраля в полицию обратился 45-летний директор магазина. Он заявил, что некоторое время назад двое неизвестных открыто похитили из магазина женскую верхнюю одежду и сбежали. Им удалось вынести женскую парку и два пальто на 60 тысяч рублей.

По данному факту полиция открыла уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ о грабеже. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают преступников.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дети бросили снежок в Вечный огонь в Петербурге и попали в полицию. Со школьниками и их родителями провели профилактическую беседу.