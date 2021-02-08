Дети бросили снежок в Вечный огонь в Петербурге и попали в полицию

Дети затушили вечный огонь в Дворцовом парке. Фото : ГУ МВД по СПб и ЛО

Дети затушили вечный огонь в Дворцовом парке. Фото : ГУ МВД по СПб и ЛО

Петербургская полиция установила личности детей, погасивших снегом Вечный огонь на мемориале в Красносельском районе города.

По информации пресс-службы городского управления МВД России, накануне в четыре часа дня очевидцы сообщили в полицию о погасшем Вечном огне на мемориале «Неизвестному солдату» в Дворцовом парке. Эту информацию передали в специализированную службу, после чего горение Вечного огня быстро восстановили.

Расследование привело полицейских к причастным к инциденту. Оказалось, что четверо подростков в возрасте от 10 до 12 лет гуляли у мемориала, после чего один из них бросил снежок в огонь.

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