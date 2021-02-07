В московском театре школьник получил ожог глаза во время спектакля

Руководство театра уверяет, что ни одной жалобы не поступало.

Московский драматический театр имени Пушкина прокомментировал новости о травмировании школьника во время спектакля. Об этом пишет РИА Новости.

В театре отметили, что ни во время показа, ни после него администрация театра не получала данных об ожоге. Несмотря на это, в учреждении проводят внутреннее расследование.

«Мы не считаем факт причинения вреда здоровью от воздействия именно лазерной указки в театре доказанным»,

— отмечается в заявлении.

Напоминаем, что о травме ребенка стало известно 3 февраля. Мать ребенка отметила, что во время спектакля использовалась лазерная указка, из-за чего ее ребенок теперь плохо видит одним глазом. Врач заявил, что школьник получил лучевой ожог макулярной зоны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вратарь «Зенита» Кержаков вернулся к тренировкам после травмы. Из-за полученной травмы Кержаков не смог принять участие в матче 19 тура против московского «Спартака».