Вратарь «Зенита» Кержаков вернулся к тренировкам после травмы

Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков восстановился после травмы и вернулся к тренировкам в общей группе.

Уже с 22 января Кержаков на постоянной основе тренируется в общей группе на тренировочных сборах, которые проходят в Дубае, сообщает портал Soccer.ru.

Голкипер получил травму на тренировке перед матчем с московским «Динамо». Напомним, встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 3:1.

Из-за полученной травмы Кержаков не смог принять участие в матче 19 тура против московского «Спартака».

Сбор продлится до 27 января. После небольшой паузы, с 31 января по 12 февраля «Зенит» проведет второй тренировочный сбор, который также пройдет в ОАЭ.

На данный момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 41 очко.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургский «Зенит» одержал победу над «Ригой» в первом товарищеском матче в рамках тренировочного сбора. Футболисты играли на стадионе «Над Аль-Шеба» в Дубае.