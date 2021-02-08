«Соня» и «Ира» в медицинских масках сняли порчу с колпинской пенсионерки за 140 тысяч

Доверчивая пенсионерка из Колпино пожаловалась в полицию на мошенниц, слишком дорого взявших с нее за снятие порчи и гадание.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 67-летняя женщина рассказала, что на Тверской улице в Колпино 6 февраля к ней подошли две неизвестные женщины в медицинских масках. Они назвались Соней и Ирой и предложили потерпевшей погадать и снять с нее порчу. Коварно обманув женщину, они завладели деньгами пострадавшей — 141 тыс. рублей, а потом ушли неизвестно куда.

На вид «Соне» примерно 40-45 лет. Она была в белой вязаной шапочке. «Ира» примерно лет 60-ти, несла с собой подарочный пакет.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Напомним, ранее, 21 января, в полицию Невского района обратилась 83-летняя пенсионерка. Она рассказала, что отдала «колдунье» 250 тысяч рублей за «снятие порчи».