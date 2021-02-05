Пенсионерка с Замшина перевела банковским мошенникам более 6 миллионов

Пенсионерка с Замшина перевела банковским мошенникам более 6 миллионов
Возбуждено уголовное дело. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Калининском районе Петербурга пожилая жительница стала жертвой «банковских» мошенников. Она перевела на счет неизвестным более 6 млн рублей.

В отдел полиции обратилась пенсионерка, проживающая в одном из домов по улице Замшина. Она рассказала, что с 11 декабря 2020 года по 25 января следующего на ее мобильный телефон с различных номеров звонил неизвестный мужчина, представлявшийся сотрудником службы безопасности ПАО «Сбербанк».

Как стало известно gazeta.spb.ru, собеседник убедил пенсионерку, что с ее банковским счетом происходят мошеннические действия и для их предотвращения женщине необходимо переводить средства на другие карты.

Доверчивая горожанка перевела на указанные мошенником счета 6 млн 323 тыс. 123 рубля. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, мошенники придумали новую преступную схему для обмана жителей России, в которой задействовали Центробанк.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
мошенничество новости СПб уголовное дело


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Онанист напугал первокурсницу в петербургском метро
Фельдшера скорой помощи заподозрили в случайном убийстве пациента
Задержан петербуржец, разменивавший деньги «банка приколов» у ...
Пенсионер с Пражской улицы заплатил 106 тысяч рублей за ...
Пожар с полыхающих павильонов перекинулся на жилой дом на Выборгском шоссе
На коронавирус обследовали еще 26 тысяч жителей Петербурга
Охотник заплатил более 500 тыс. рублей за простреленную руку товарища в ...
Навального доставили в Бабушкинский суд по делу о клевете на ветерана