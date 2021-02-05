Пенсионерка с Замшина перевела банковским мошенникам более 6 миллионов

В Калининском районе Петербурга пожилая жительница стала жертвой «банковских» мошенников. Она перевела на счет неизвестным более 6 млн рублей.

В отдел полиции обратилась пенсионерка, проживающая в одном из домов по улице Замшина. Она рассказала, что с 11 декабря 2020 года по 25 января следующего на ее мобильный телефон с различных номеров звонил неизвестный мужчина, представлявшийся сотрудником службы безопасности ПАО «Сбербанк».

Как стало известно gazeta.spb.ru, собеседник убедил пенсионерку, что с ее банковским счетом происходят мошеннические действия и для их предотвращения женщине необходимо переводить средства на другие карты.

Доверчивая горожанка перевела на указанные мошенником счета 6 млн 323 тыс. 123 рубля. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, мошенники придумали новую преступную схему для обмана жителей России, в которой задействовали Центробанк.