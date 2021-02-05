Россиян предупредили, что мошенники начали маскироваться под Банк России

Россиян предупредили, что мошенники начали маскироваться под Банк России
Мошенники просят назвать реквизиты банковской карты. Фото: unsplash

Мошенники придумали новую преступную схему для обмана жителей России, в которой задействовали Центробанк.

Как сообщает РИА Новости, преступники размещают в социальных сетях рекламу, в которой от имени Центробанка предлагают получить выплату, которая якобы положена всем гражданам в качестве поддержки в пандемии коронавируса. Ссылка ведет на сайт с символикой Банка России, на котором размещена форма с данными о банковской карте, включая трехзначный код.

В Банке России подтвердили, что данная реклама является частью преступной схемы и напомнили, что ЦБ не занимается выплатами. Россиян также заверили, что уже принимаются меры для блокировки сайта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что телефонные мошенники начали орудовать в Telegram.

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