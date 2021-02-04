Телефонные мошенники начали орудовать в Telegram

В мессенджере Telegram появился бот, позволяющий менять номера исходящих вызовов и голос. Об этом рассказал начальник отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд.

Бот работает предельно просто: нужно отправить в диалог команду о совершении звонка с подменой номера, а затем номер, на который необходимо позвонить и номер, который отобразиться на экране собеседника. При этом для совершения вызова можно даже не выходить из Telegram.

Преимущество бота в том, что остальные программы требуют определенных сведений и навыков: установки программы-клиента для звонков, виртуальной автоматической телефонной станции и их соединения, а также настройки доступа к сервису SIP-телефонии. Правда, за пользование ботом взимается плата и для входа нужно оставить свой номер телефона, поэтому не факт, что сервис может обеспечить злоумышленникам полную анонимность. Возможно, бот является «наживкой» для поимки мошенников.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербурге задержали мошенников, причастных к более чем 10 эпизодам обмана пенсионеров.