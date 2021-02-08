Первоклассники снова на каникулах, а родители спорят, должны ли дети столько отдыхать

В понедельник, 8 февраля, у петербургских первоклассников начались дополнительные каникулы. Они будут недолгими — всего неделю. Тем временем в соцсетях родители вспоминают свои школьные годы и обсуждают необходимость столь частого отдыха. Напомним, что 10 января школьники вернулись на занятия после новогодних праздников.

5 февраля комитет по образованию Петербурга на своей станице ВКонтакте объявил об окончании третьей четверти. «Традиционно в это время на дополнительные каникулы уходят самые младшие школьники — первоклассники», — говорится в сообщении ведомства. В этом году отдыхать дети начали 8 февраля.

Очень скоро под постом появились комментарии родителей. Примечательно, что некоторые из них недоумевают от того, что школьники, по их мнению, слишком много и часто отдыхают. «Как же мы без дополнительных каникул раньше учились? Нынешние дети чем-то принципиально отличаются?» — задается вопросом одна мама. «Такие дополнительные каникулы необходимы всем школьникам! Отличаются не только дети, но и все то, что их окружает… Тем более это пора традиционной вспышки гриппа и ОРВИ», — не согласна с ней другая.

Одни взрослые считают, что неделя отдыха — это многовато, достаточно было бы двух-трех дней. Другие напоминают, что впереди 23 февраля и 8 марта. Причем последний праздник выпадает на понедельник, который, согласно постановлению председателя правительства Михаила Мишустина, будет нерабочим, как и 22 февраля, предшествующее Дню защитника Отечества.

Кто-то уверен, что в дополнительных каникулах нуждается не младшая, а средняя школа, поскольку ее учащиеся «устают сильнее». Также есть мнение, что вместо этого всего было бы лучше сделать субботы не учебными.

Напомним, что петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. Согласно последним данным, суточный прирост составил 1551 человек.

Курирует и координирует деятельность комитета по образованию (врио председателя — Александр Ксенофонтов) вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина.