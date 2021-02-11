Бах «при свечах», джаз под «звездами» и кельтские легенды: как отметить День всех влюбленных в Петербурге

Ужин в трамвае-ресторане, джаз под звездами в планетарии, ярмарка, концерты и музыкальные шоу, а также «путешествия» в Париж, Венецию и Ирландию: Gazeta.SPb рассказывает о том, как влюбленные петербуржцы могут интересно провести время в День Святого Валентина.

Отметить День всех влюбленных можно в трамвае, оборудованном под ретро-ресторан. Его маршрут проходит по центральным улицам Петербурга. Гостей ждет развлекательная программа, живая музыка и угощения. Вот только места (а их всего 40) лучше бронировать заранее — желающих наверняка будет много, да и в связи с пандемией количество билетов может быть ограничено.

Полюбоваться звездами и послушать джаз влюбленных петербуржцев приглашает городской планетарий. Вечером 14 февраля там будут звучать хиты в исполнении квартета Константина Хазановича и итальянской певицы Даниэллы Фанелли. И все это — в сопровождении летающих комет, зарождающихся и умирающих созвездий под огромным куполом заведения.

С 12 по 16 февраля в петербургском культурно-выставочном центре «Евразия» можно будет купить «Нужные вещи для любимых»: одежду, головные уборы, обувь, текстиль, кожгалантерею и аксессуары. Интересные товары в рамках ярмарки по доступным ценам горожанам предложат 80 компаний из России, Турции и стран СНГ. В программе также модные показы, дамские клубы и мастер-классы по росписи фарфора и стекла.

Церковь «Яани кирик» на улице Декабристов приглашает на концерт «Музыка при свечах». Слушателей ждут композиции Шопена, Рахманинова, Баха, Шнитке и других композиторов. В этот день будут звучать орган, скрипка, рояль и флейта. Ожидаются особые гости. Событие пройдет в формате музыкального служения.

В Филармонии 14 февраля состоится целое шоу под названием «All need is your love». Выступит творческая группа Olympic Brass под руководством руководителя Алексея Степанова, которая исполнит композиции о любви из известных кинофильмов.

Живая музыка и танцы будут и в особняке Брюллова. Там состоится концерт «Романтический вечер». Для влюбленных выступит группа «Big Buddy Band». Гости перенесутся в Париж, услышат французский шансон, gypsy jazz и rock’n’roll.

Еще один романтический город, куда приглашают петербуржцев — это Венеция. Ко Дню всех влюбленных музей истории Санкт-Петербурга организует бесплатный вход для пар на выставку «Венеция вдали, как странный сон…». Вашими провожатыми станут знаменитые поэты, писатели и художники прошлых веков.

А Ирландский культурный центр СПб 12 февраля приглашает желающих на тематический онлайн-вечер «День Святого Валентина по-ирландски». В программе вечера – рассказ о средневековых кельтских легендах о любви, об историческом и мифическом образах римского святого Валентина и о том, как отмечают этот день в Ирландии в последние два столетия.