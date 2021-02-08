Фадеев не понимает, чему Крид может научить участников шоу «Голос. Дети»

Продюсер раскритиковал Первый канал, который пригласил рэпера в качестве наставника.

Музыкальный продюсер Максим Фадеев рассказал, что думает о выборе рэпера Егора Крида в качестве наставника в новом сезоне шоу «Голос. Дети» на Первом канале. Таким выбором он остался недоволен, о чем пишет издание «Собеседник».

Фадеев признался, что не следит за творчество артиста, но все равно убежден, что Криду нечему научить детей. Продюсер уверен, что рэперу самому необходим наставник, потому что он «молодой мальчик».

Фадеев добавил, что имеет педагогическое образование, а вот есть ли оно у Крида – сомневается.

«Чему он может научить? Учитель — это знания. У Крида что, есть музыкальное образование?»

— добавил он.

При этом продюсер допускает, что рэпер справится со своей задачей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что новый клип Крида и Моргенштерна набрал почти 7 млн просмотров.