Сразу несколько станций метро в Петербурге закрывали из-за неисправности состава

Проблему удалось решить довольно быстро, сейчас подземка работает в штатном режиме.

Сегодня, 8 февраля, сразу несколько станций метро не работали в Санкт-Петербурге. Дело в том, что на станции «Новочеркасская» была выявлена неисправность состава. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

В 17:07 было объявлено, что «Новочеркасская», а также «Проспект Большевиков» и «Спасская» не работают. На данный момент они открыты для входа и выхода пассажиров.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы не верят в обещания о строительстве метро в Новосаратовке и Кудрово. Горожане также хотели бы, чтобы станции метро построили в Красном селе, Царском селе и в Кронштадте. На первом месте оказался Петергоф.