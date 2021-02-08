Сразу несколько станций метро в Петербурге закрывали из-за неисправности состава

Сразу несколько станций метро в Петербурге закрывали из-за неисправности состава
Станции метро снова работают. Фото: Baltphoto

Проблему удалось решить довольно быстро, сейчас подземка работает в штатном режиме.

Сегодня, 8 февраля, сразу несколько станций метро не работали в Санкт-Петербурге. Дело в том, что на станции «Новочеркасская» была выявлена неисправность состава. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

В 17:07 было объявлено, что «Новочеркасская», а также «Проспект Большевиков» и «Спасская» не работают. На данный момент они открыты для входа и выхода пассажиров.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы не верят в обещания о строительстве метро в Новосаратовке и Кудрово. Горожане также хотели бы, чтобы станции метро построили в Красном селе, Царском селе и в Кронштадте. На первом месте оказался Петергоф.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
метро новости СПб новочеркаская


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сразу несколько станций метро в Петербурге закрывали из-за неисправности состава
В Петербурге сожгли 400 срезанных гвоздик: в них завелся паразит
В Музее Достоевского рассчитывают на строительство нового здания
Петербурженка получила 5 млн после гибели мужа в авиакатастрофе на Шпицбергене
Макаров наградил бойцов и офицеров петербургского ОМОН
В Ленобласти ожидается резкое похолодание
YouTube заблокировал видео разговора Навального с предполагаемым отравителем
Путин заявил о лидерстве России в создании вакцин от коронавируса