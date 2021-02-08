В Новой Ладоге проведут дендрологическую экспертизу для выявления больных деревьев

В Новой Ладоге проведут дендрологическую экспертизу для выявления больных деревьев
Местные жители обеспокоились, не останется ли центр города "лысым". Фото: pixabay

Новая Ладога выиграла федеральный грант на благоустройство, в рамках которого проводится экспертиза деревьев. Местные жители обеспокоены, что центральный проспект города «оголят».

Город выиграл федеральный грант в размере 80 млн рублей на благоустройство. В ходе экспертизы специалисты должны обследовать и выявить больные деревья.

Как сообщил телеканал ЛенТВ24, местные жители переживают, что большая часть деревьев будет спилена. Однако в администрации Волховского района заверяют, что специалисты сделают все возможное, чтобы сохранить растения и избежать повальной вырубки.

Первый этап осмотра насаждений уже прошел. Второй состоится только в конце мая-начале июня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, в Петербурге обнаружили 109 больных деревьев. Они подверглись нападению изумрудной узкотелой златки.

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