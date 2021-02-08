Каршеринг влетел в иномарку на перекрестке Байконурской и Королева

Каршеринг влетел в иномарку на перекрестке Байконурской и Королева
Место ДТП. Фото: скриншот "ВКонтакте"

На пересечении Байконурской улицы и проспекте Королева в Петербурге произошло ДТП с участием двух машин. Движение на участке затруднено.

Авария случилась сегодня вечером, 8 февраля. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Дорогу не смогли поделить автомобиль каршеринговой службы и легковушка марки Mazda. У арендованной машины оказалась заметно повреждена передняя часть, у иномарки пострадала пассажирская дверь.

Информация о состоянии водителей не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петроградском районе произошло ДТП с участием снегоуборочной машины.

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