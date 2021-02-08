В Петроградском районе произошло ДТП с участием снегоуборочной машины

В Петроградском районе произошло ДТП с участием снегоуборочной машины
В аварии, кажется, никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В результате инцидента было затрудненно движение на участке дороги.

В Петроградском районе сегодня, 8 февраля, произошла авария с участием снегоуборочной машины. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на перекрестке улицы Красного Курсанта и Гимназического переулка. Там снегоуборочная машина врезалась в фургон.

«Снегоуборочный трактор решил загрузить снег в фургон пробитием»,

— описывает произошедшее авто фотографий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге за ночь задержали двух водителей-нарушителей. Один из них сел выпившим за руль, потому что отмечал день рождения.

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