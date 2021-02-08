В Петербурге за ночь задержали двух водителей-нарушителей

Один из них сел выпившим за руль, потому что отмечал день рождения.

В Санкт-Петербурге этой ночью, 8 февраля, задержали сразу двух водителей, нарушавших ПДД. Об этом сообщили в ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Один мужчина ездил по Калининскому району, а когда сотрудники ДПС потребовали остановиться, он лишь разогнался. Дошло до того, что полицейским пришлось применить табельное оружие, но водитель все равно скрылся. Позже его автомобиль увидели припаркованным на улице Сантьяго-де-Куба.

Приблизительной такой же инцидент произошел в Кировском районе. Там полицейские гнались за водителем каршеринга. Мужчину в какой-то момент загнали в тупик, но и это его не остановило: он попытался зацепиться за вагон проезжающего поезда. Несмотря на это, гражданина с признаками алкогольного опьянения задержали. Он признался, что отмечал свой день рождения.

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