Белый «Фольксваген» пробил ограждение и вылетел на лед Фонтанки

Белый &#171;Фольксваген&#187; пробил ограждение и вылетел на лед Фонтанки
Иномарка вылетела на лед набережной Фонтанки. Фото: скриншот "Дорожный инспектор"

В ночь на 7 февраля автомобилист за рулем иномарки «Фольксваген Поло» вылетел на лед реки Фонтанки в центре Петербурга.

Как сообщается в группе «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте», все произошло 7 февраля около 04:40 ночи. 37-летний автомобилист за рулем иномарки, по всей видимости, не справился с управлением и на полной скорости вылетел по прямой с Апраксина проспекта, пробив ограждение на набережной Фонтанки.

К счастью, лед оказался довольно крепким и машина не ушла под воду. Отмечается, что водитель был трезвом состоянии. Мужчина не пострадал. Автомобиль, судя по снимкам, получил незначительные повреждения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели достали из воды двух человек на канале Грибоедова.

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