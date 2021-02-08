Белый «Фольксваген» пробил ограждение и вылетел на лед Фонтанки

В ночь на 7 февраля автомобилист за рулем иномарки «Фольксваген Поло» вылетел на лед реки Фонтанки в центре Петербурга.

Как сообщается в группе «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте», все произошло 7 февраля около 04:40 ночи. 37-летний автомобилист за рулем иномарки, по всей видимости, не справился с управлением и на полной скорости вылетел по прямой с Апраксина проспекта, пробив ограждение на набережной Фонтанки.

К счастью, лед оказался довольно крепким и машина не ушла под воду. Отмечается, что водитель был трезвом состоянии. Мужчина не пострадал. Автомобиль, судя по снимкам, получил незначительные повреждения.

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