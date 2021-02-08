Муцениеце намекнула на серьезные проблемы в жизни

Агата Муцениеце разместила на своей странице в Instagram неоднозначное сообщение. Актриса и телеведущая очевидно, переживает не самую светлую жизненную полосу.

Знаменитость намекнула, что ее жизнь непроста, потому, что в ней нет места честности и искренним чувствам. Подписчики заметили, что она искренне огорчена какими-то несложившимися отношениями — правда, непонятно, прошлыми или нынешними.

«Трудно тут быть, когда ты не можешь делать все просто так… Просто любить, просто говорить, что думаешь, просто верить, просто жить…», — написала Муцениеце.

Поклонники поспешили утешить звезду. Под очередным фото фанаты осыпали ее комплиментами и добрыми пожеланиями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Муцениеце подтвердила слухи об изменах Прилучного. Она не понимает, почему экс-супруг обманывал ее и не ушел, когда почувствовал тягу к другим женщинам.