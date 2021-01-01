Муцениеце подтвердила слухи об изменах Прилучного

Актриса заверила, что ее ранил именно факт обмана.
Актриса Агата Муцениеце рассказала, что ее бывший супруг Павел Прилучный действительно не раз ей изменял. Своими чувствами она поделилась в интервью со «СтарХит».
Звезда отметила, что люди, вступая в брак, дают клятву верности, но некоторые заранее знают, что не сумеют сдержать ее. Муцениеце не понимает, почему Прилучый обманывал ее и не ушел, когда почувствовал тягу к другим женщинам. Она убеждена, что лучше всего – быть честным.
Актриса заверила, что ни разу не изменяла Прилучному. Сейчас Муцениеце ждет новую любовь и отмечает, что к 30 годам осознала, что ничего не знает об этом чувстве.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Муцениеце сделала неожиданное признание. И добавила, что это продолжалось до тех пор, пока такое поведение Прилучного не повернулось в ее сторону.