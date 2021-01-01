Муцениеце подтвердила слухи об изменах Прилучного

Муцениеце подтвердила слухи об изменах Прилучного
Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись 15 июня. Фото: instagram

Актриса заверила, что ее ранил именно факт обмана.

Актриса Агата Муцениеце рассказала, что ее бывший супруг Павел Прилучный действительно не раз ей изменял. Своими чувствами она поделилась в интервью со «СтарХит».

Звезда отметила, что люди, вступая в брак, дают клятву верности, но некоторые заранее знают, что не сумеют сдержать ее. Муцениеце не понимает, почему Прилучый обманывал ее и не ушел, когда почувствовал тягу к другим женщинам. Она убеждена, что лучше всего – быть честным.

Актриса заверила, что ни разу не изменяла Прилучному. Сейчас Муцениеце ждет новую любовь и отмечает, что к 30 годам осознала, что ничего не знает об этом чувстве.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Муцениеце сделала неожиданное признание. И добавила, что это продолжалось до тех пор, пока такое поведение Прилучного не повернулось в ее сторону.

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