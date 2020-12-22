«Мне нравилось, что он агрессивный»: Муцениеце сделала неожиданное признание

Актриса Агата Муцениеце сделала неожиданное признание об отношениях с бывшим мужем Павлом Прилучным. Оказалось, что актер привлек супругу агрессивным поведением.

Звезда начала вести собственное YouTube-шоу «Честный развод». Гостьей нового выпуска стала актриса Анастасия Меськова, которая описала свои отношения с первым мужем. Она рассказала, что они были, как отличница и хулиган.

В свою очередь Агата Муцениеце призналась, что испытывала нечто похожее. Она заявила, что ей нравилось, что супруг проявлял агрессию в сторону людей. И добавила, что это продолжалось до тех пор, пока такое поведение Прилучного не повернулось в ее сторону.

Напоминаем, Павел Прилучный развелся с Агатой Муцениеце. Расставание супругов сопровождалось скандалом. Затем в сети начали обсуждать роман актера с Мирославой Карпович. Звезды предпочитают не комментировать слухи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Муцениеце рассказала об «обидах» Прилучного после развода.