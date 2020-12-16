Муцениеце рассказала об «обидах» Прилучного после развода

Актер Павел Прилучный скучает по своим детям после развода с супругой Агатой Муцениеце. Актриса напоминает им звонить отцу.
Звезды сериала «Закрытая школы» расстались со скандалом, однако сейчас они поддерживают хорошие отношения ради детей. Семилетний Тимофей и четырехлетняя Мия живут с мамой, а вот папа встречается с ними в определенные дни.
Актриса обмолвилась в своем влоге на YouTube, что порой дети забывают связаться со звездным родителем. Наследники, похоже, примирились с тем, что папа не живет с ними.
«Папе запишешь? А то папа обижается», — заявила Муцениеце.
Напоминаем, Павел Прилучный развелся с Агатой Муцениеце, а затем в сети начали обсуждать его роман с Мирославой Карпович. Звезды предпочитают не комментировать слухи.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Муцениеце призналась в страхе перед безработицей после развода с Прилучным.