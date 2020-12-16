Муцениеце рассказала об «обидах» Прилучного после развода

Муцениеце рассказала об &#171;обидах&#187; Прилучного после развода
Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись 15 июня. Фото: instagram.com/bugevuge

Актер Павел Прилучный скучает по своим детям после развода с супругой Агатой Муцениеце. Актриса напоминает им звонить отцу.

Звезды сериала «Закрытая школы» расстались со скандалом, однако сейчас они поддерживают хорошие отношения ради детей. Семилетний Тимофей и четырехлетняя Мия живут с мамой, а вот папа встречается с ними в определенные дни.

Актриса обмолвилась в своем влоге на YouTube, что порой дети забывают связаться со звездным родителем. Наследники, похоже, примирились с тем, что папа не живет с ними.

«Папе запишешь? А то папа обижается», — заявила Муцениеце.

Напоминаем, Павел Прилучный развелся с Агатой Муцениеце, а затем в сети начали обсуждать его роман с Мирославой Карпович. Звезды предпочитают не комментировать слухи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Муцениеце призналась в страхе перед безработицей после развода с Прилучным.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
агата муцениеце павел прилучный ютуб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Один человек погиб при пожаре в поселке Пудость
Российские ученые научились прогнозировать тяжесть течения COVID
В Петербург идет «Шанталь»: ожидается снег с дождем
В среду утром пробки в Петербурге выросли до 3 баллов
На Маринеско 15 спасателей тушили горящий подвал
Муцениеце рассказала об «обидах» Прилучного после развода
Полуобнаженная Лиза Арзамасова очаровала поклонников
Одноразовая медицинская маска подешевела до 2,5 рублей в Петербурге