Муцениеце призналась в страхе перед безработицей после развода с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце рассказала о своих страхах после развода с Павлом Прилучным. По словам знаменитости, она очень переживала, в том числе и по поводу денег.

Сейчас Муцениеце ведет шоу на YouTube «Честный развод». Во время разговора со звездой сериала «Кухня» Еленой Ксенофонтовой, она призналась, что сама очень тяжело переживала разрыв. Ведущую преследовал страх, что ей не хватит средств, ведь она потеряла работу сразу в нескольких проектах.

На данный момент поводов для беспокойства у актрисы нет. В работе она нарасхват, чему очень радуется артистка.

Напоминаем, Павел Прилучный развелся с Агатой Муцениеце, а затем в сети начали обсуждать его роман с Мирославой Карпович. Звезды предпочитают не комментировать слухи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Агата Муцениеце похвасталась результатом кардинального преображения.