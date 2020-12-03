Агата Муцениеце похвасталась результатом кардинального преображения

Агата Муцениеце нередко показывает в своем Instagram образы, которые примеряет для съемок. На этот раз актриса действительно решилась на резкую смену образа.

Звезда рассказала в своем блоге, что решила вернуться к светлому оттенку локонов, это не первое ее появление в образе блондинки. С чем связано такое решение, актриса не сказала.

Со светлыми волосами Муцениеце уже видели, в сериале «Закрытая школа» она появилась как раз блондинкой. В этом же сериале играл и Павел Прилучный, актеры исполнили роль влюбленной пары.

Напоминаем, Павел Прилучный развелся с Агатой Муцениеце, а затем в сети начали обсуждать его роман с Мирославой Карпович. Звезды предпочитают не комментировать слухи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Прилучный выбрал актрису на роль, которая должна была достаться Муцениеце.