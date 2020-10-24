Прилучный выбрал актрису на роль, которая должна была достаться Муцениеце

В сериале «В клетке» снимется молодая актриса Вера Панфилова.

Актер Павел Прилучный рассказал, кто сыграет вместе с ним в популярном сериале «В клетке». На роль, которая должна была достаться экс-супруге звезды Агате Муцениеце, взяли молодую актрису Веру Панфилову. Прилучный опубликовал с девушкой совместное фото, на котором он нежно обнимает ее, в своем Instagram-аккаунте.

Напоминаем, что после расставания с Муцениеце Прилучный постарался исключить ее из всех совместных проектов, чтобы видеться как можно реже. Поклонники были убеждены, что роль достанется новой возлюбленной актера – Мирославе Карпович, но их ждал новый поворот событий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что экс-жена Прилучного рассказала, что ее не взяли в шоу «Холостяк». На сайте ТНТ сказано, что выход первых серий «Холостяка» запланирован на весну 2021 года. Сейчас идет кастинг участниц.