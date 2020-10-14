Экс-жена Прилучного рассказала, что ее не взяли в шоу «Холостяк»

Актриса и блогер Агата Муцениеце, которая является бывшей супругой актера Павла Прилучного, заявила, что подала заявку на участие в нашумевшем шоу «Холостяк», но на проект ее не взяли.

Об этом звезда рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она опубликовала в сторис видео, снятое в ресторане, где находилась вместе с подругой.

Муцениеце пошутила, что такой смелый наряд подруга выбрала для того, чтобы отправиться на телепроект «Холостяк» и побороться за сердце Тимати, который в предстоящем сезоне станет новым героем. Агата посмеялась и в шутку сказала, что тоже положила взгляд на рэпера и записалась на любовное шоу.

На сайте ТНТ сказано, что выход первых серий «Холостяка» запланирован на весну 2021 года. Сейчас идет кастинг участниц.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Меньшова довела до слез Муцениеце. Звезды говорили об отношениях и вспоминали свои непростые истории.