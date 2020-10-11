«Сойдетесь с Пашей снова»: Меньшова довела до слез Муцениеце

Актриса Агата Муцениеце опубликовала на своей странице в Instagram анонс нового выпуска шоу «Честный развод». Героем передачи стала актриса и телеведущая Юлия Меньшова.

На кадрах ролика видно, как обе звезды не могут сдержать своих эмоций и начинают плакать, говоря об отношениях и вспоминая свои непростые истории. Юлия призналась, что удивлена поведением Агаты.

«Мне кажется, вы держитесь за перспективу, что сойдетесь с Пашей снова», — заявила Меньшова.

Она также рассказала о своем расставании с Игорем Гординым, с которым ей удалось помириться и стать снова счастливой.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись после почти девяти лет брака. У пары есть сын и дочь. В феврале 2020-го супруги заявили, что решили разойтись, в начале лета они официально развелись. Позже в сети начали обсуждать его роман с актрисой Мирославой Карпович.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Муцениеце раскритиковала Тарзана за измены Королевой.