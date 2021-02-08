Лобовое ДТП парализовало движение на Рябовском шоссе, есть пострадавшие

Лобовое ДТП парализовало движение на Рябовском шоссе, есть пострадавшие
На участке образовалась пробка. Фото: скриншот "ВКонтакте"

На Рябовском шоссе в Ленинградской области произошло лобовое ДТП. На месте работают медики, спасатели и сотрудники ГИБДД.

Авария случилась вечером в понедельник, 8 февраля, у въезда в Санкт-Петербург перед кольцевой автодорогой. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Разъехаться не смогли две иномарки. Из-за аварии на участке дороги образовалась пробка.

«На месте много скорых и МЧС», — написал автор записи.

Очевидцы сообщают о пострадавших при столкновении. Другие подробности выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что каршеринг влетел в иномарку на перекрестке Байконурской и Королева.

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