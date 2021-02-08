Прокатчик авто обнаружил в машине следы наркотиков после Потапа и Насти

После украинских артистов Потапа и Насти Каменских в арендованной машине остались следы запрещенных препаратов. Об этом заявил владелец одного из салонов.

По его словам, звезды вернули ему автомобиль в ужасном состоянии. Мужчина подчеркнул, что поработал со многими знаменитостями. И обычно все проходит без эксцессов. Однако с украинскими музыкантами вышло иначе.

Как сообщил «СтарХит», владелец проката подчеркнул, что машина была очень грязная, музыканты испачкали салон. Также они оставили после себя следы наркотиков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Потап рассказал о бурном сексе с Настей Каменских в необычных местах. Артисты вместе уже 11 лет.