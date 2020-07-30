«Не могу остановиться»: Потап рассказал о бурном сексе с Настей Каменских в необычных местах

Потап рассказал, что старается поддерживать искру в отношениях в период долгой разлуки. Фото: instagram.com/realpotap

Потап рассказал, что старается поддерживать искру в отношениях в период долгой разлуки. Фото: instagram.com/realpotap

Украинский исполнитель Потап откровенно рассказал об интимной жизни со своей супругой и коллегой Настей Каменских.

Откровенное признание артист сделал в интервью на YouTube-канале украинской телеведущей Маши Ефросининой. Артисты вместе уже 11 лет, но поженились они только в прошлом году. Потап не скрывает, в их браке по-прежнему бурлит страсть.

По словам рэпера, их отношения с женой настолько страстные, что интимная близость у них случается в самолете, гримерке или в ресторане во время деловой встречи.

«Я не могу остановиться», — заявил Потап.

Исполнитель также добавил, что они шлют друг другу откровенные сообщения, чтобы поддерживать искру в отношениях в период долгой разлуки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Потап и Настя Каменских шокировали фанатов новым видео. Они опубликовали шуточный ролик, который ввел в ступор всех подписчиков.