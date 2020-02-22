Потап и Настя Каменских шокировали фанатов новым видео

Потап и Настя Каменских шокировали фанатов новым видео
Артисты дурачатся на камеру. Фото: Instagram @kamenskux

Артисты выложили шуточный ролик, который ввел в ступор всех подписчиков.

Об этом стало известно сегодня, 22 февраля. Видеозапись появилась в Instagram-аккаунте Каменских. Они станцевали под песню «Девчонка» группы Mozgi. Потам и Настя как будто поменялись ролям: девушка изобразила парня-рэпера в кепке, а ее супруг женщину, которая только что вышла из душа с полотенцем на голове. Пользователи по-разному отреагировали на ролик: кто-то от души посмеялся и поблагодарил певцов за поднятое настроение. Другие же считают, что так дурачиться глупо на огромную аудиторию.

«Совсем из ума выжили»,

— пишет один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Настя Каменских похвасталась аппетитными формами на мексиканском пляже.

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видео потап и настя каменских
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