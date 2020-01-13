Настя Каменских похвасталась аппетитными формами на мексиканском пляже

Настя Каменских, вместе с новоиспеченным супругом, а по совместительству — старым другом и коллегой по дуэту, Потапом, отправилась отдыхать в Мексику, откуда радует поклонников откровенными фото.
Певица регулярно радует подписчиков не только видами ярких мексиканских пейзажей, но и своими не менее яркими формами на фоне белоснежных пляжей и ярко-синего неба. В воскресенье, 12 января, Настя Каменских выложила очередную фотографию, вызвавшую шквал восторженных комментариев.
На снимке артистка позирует в открытом ярко-зеленом бикини. «Сочная булочка», — отреагировал на фото поклонник Каменских. Однако не все разделили восторг, кому-то формы певицы показались недостаточно впечатляющими: «где попа как у Ким?», — вопрошают комментаторы.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что актриса Екатерина Климова выложила видео с отдыха в купальнике.