Настя Каменских похвасталась аппетитными формами на мексиканском пляже

На отдыхе Настя проводит время с мужем Потапом и его сыном Андреем. Фото: Instagram @kamenskux

На отдыхе Настя проводит время с мужем Потапом и его сыном Андреем. Фото: Instagram @kamenskux

Настя Каменских, вместе с новоиспеченным супругом, а по совместительству — старым другом и коллегой по дуэту, Потапом, отправилась отдыхать в Мексику, откуда радует поклонников откровенными фото.

Певица регулярно радует подписчиков не только видами ярких мексиканских пейзажей, но и своими не менее яркими формами на фоне белоснежных пляжей и ярко-синего неба. В воскресенье, 12 января, Настя Каменских выложила очередную фотографию, вызвавшую шквал восторженных комментариев.

На снимке артистка позирует в открытом ярко-зеленом бикини. «Сочная булочка», — отреагировал на фото поклонник Каменских. Однако не все разделили восторг, кому-то формы певицы показались недостаточно впечатляющими: «где попа как у Ким?», — вопрошают комментаторы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что актриса Екатерина Климова выложила видео с отдыха в купальнике.