Как коммунальщики борются со снегом — фоторепортаж Gazeta.SPb

Как коммунальщики борются со снегом &#8212; фоторепортаж Gazeta.SPb
Уборка снега в Петроградском районе. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Во вторник, 9 февраля, с крыш домов в Петроградском районе убирали снег. За ходом работ следил фотокорреспондент Gazeta.SPb.

Все происходило на пересечении улицы Маркина и Вытегорского переулка. Снег сначала сбросили вниз, после чего собрали и отвезли на снегоприемные пункты. На месте трудились сотрудники местного ЖКС и дорожного предприятия ГУДП «Центр». Организаторами выступили комитет по благоустройству и администрация Петроградского района.

Уборка снега в Петроградском районе. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
Уборка снега в Петроградском районе. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
Уборка снега в Петроградском районе. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Минувшая неделя, с 1 по 7 февраля, по данным комитета по благоустройству, выдалась самой снежной. Дорожные предприятия собрали и вывезли с городских улиц более 138 тысяч кубометров снега. Самый большой объем работ пришелся на четверг и субботу — на пункты приема ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» доставили по 27 тысяч кубометров.

Уборка снега в Петроградском районе. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
Уборка снега в Петроградском районе. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
Неделя с 1 по 7 февраля в Петербурге была самой снежной. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В начале этой недели Петербург чистили 1050 единиц техники и 1237 работников ручного труда дорожных предприятий. Аллеи, бульвары, садовые и парковые дорожки приводили в порядок еще 105 машин и 546 специалистов.

Уборка снега в Петроградском районе. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
Уборка снега в Петроградском районе. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Координирует и контролирует деятельность комитета по благоустройству (председатель — Сергей Малинин) вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко.

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Как коммунальщики борются со снегом — фоторепортаж Gazeta.SPb