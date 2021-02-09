В Ленобласти мужчину, подозреваемого в одном преступлении, обвинили еще в одном

В Ленобласти мужчину, подозреваемого в одном преступлении, обвинили еще в одном
Мужчине предстоит предстать перед судом. Фото: Pixabay

Расследование уголовного дела в отношении гражданина завершено, его ждет суд.

СК РФ по Ленинградской области завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины, который обвинялся сначала только в одном преступлении, а теперь стало ясно, что это – не единственный подобный эпизод. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, мужчина может быть причастен сразу к двум убийствам. Он мог изнасиловать не только 41-летнюю жительницу Гатчинского района, но также напасть и совершить сексуальное насилие над женщиной в городе Коммунаре в 2010-м году. Обе женщины после встречи с преступников умерли от его рук.

На данный момент подозреваемый заключен под стражу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержали мужчину, который мог накормить ребенка детской смесью с наркотиками.

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