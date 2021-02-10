Добычей домушника на набережной канала Грибоедова стал антиквариат

Добычей домушника на набережной канала Грибоедова стал антиквариат
На канале Грибоедова обнесли квартиру. Фото: google.maps

В Адмиралтейском районе Петербурга местный житель сообщил о квартирной краже на набережной канала Грибоедова.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, вечером 8 февраля в полицию обратился 44-летний мужчина с сообщением, что кто-то пробрался в квартире дома №170 по набережной канала Грибоедова.

Все произошло в период с 15 января по 8 февраля, когда хозяев не было дома. Неизвестный злоумышленник взломал входную дверь трехкомнатной квартиры, проверил все шкафы и присвоил двое антикварных часов, два старинных канделябра, старинную икону и 15 военных медалей.

Сумма материального ущерба устанавливается. С места происшествия изъяли следы рук. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти мужчину, подозреваемого в одном преступлении, обвинили еще в одном.

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