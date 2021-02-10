Мужчина расчленил собутыльницу и разбросал останки на дороге у Мурино

Во Всеволожском районе Ленобласти задержали мужчину, подозреваемого в убийстве и расчленении знакомой.

Как сообщили в Следственном управлении СК по Ленобласти, 10 февраля вдоль дороги Петербург — Матокса нашли пакеты с частями тел женщины. Правоохранители открыли уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ об убийстве.

В совершении преступления заподозрили 65-летнего мужчину, он уже признался в убийстве. В ближайшие дни ему предъявят обвинение и отправят под стражу.

По данным следствия, убийство произошло 7 февраля в частном доме на шоссе Лаврики в Мурино. Между подвыпившими мужчиной и женщина произошла ссора, которая переросла в драку. Подозреваемый бил потерпевшую по голове, от чего она скончалась. После ее смерти мужчина решил скрыть улики, расчленив тело и спрятав части в пакеты. После он вывез останки на дорогу.

Прибывшие на место преступления следователи изъяли орудия преступления. Все обстоятельства устанавливаются.

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