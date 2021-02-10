Подростка в Петербурге отправили под домашний арест за насилие над 11-летним мальчиком

Подростка в Петербурге отправили под домашний арест за насилие над 11-летним мальчиком
Подростка отправили под домашний арест. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге суд выбрал меру пресечения для 15-летнего подростка, надругавшегося над 11-летним школьником.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 22 января в полицию обратился мужчина и сообщил, что в период с ноября по январь 15-летний С. совершал насильственные действия сексуального характера в отношении его сына.

Оперативники установили причастность подростка к нескольким эпизодам преступления. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ » Насильственные действия сексуального характера».

Суд отправил школьника под домашний арест.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что отец надругался над больной дочерью, которую отправили домой из интерната. Полицейские составили ориентировку и направили ее в территориальные отделы полиции.

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