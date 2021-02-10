Отец надругался над больной дочерью, которую отправили домой из интерната

Отец надругался над больной дочерью, которую отправили домой из интерната
Полиция приняла меры к розыску злоумышленников. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Красносельском районе Петербурга 53-летний мужчина надругался над своей 12-летней дочерью, которая учится в школе-интернате и вернулась домой на время больничного.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, вечером 9 февраля в полицию обратилась директор школы-интерната. Он сообщила, что в период с 25 января по 6 февраля ученица находилась на больничном и жила вместе с матерью в квартире на проспекте Героев. За это время отец девочки неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении девочки.

Полицейские составили ориентировку и направили ее в территориальные отделы полиции. Приняты меры к розыску злоумышленника.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали мужчину, который мог накормить ребенка детской смесью с наркотиками.

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